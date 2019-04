Auszeichnung für Bürgerstiftung

Lampertheim/Wiesbaden.Der Sprecher der Hessischen Landesregierung, Staatssekretär Michael Bußer, wird kommende Woche die Bürgerstiftung Lampertheim als Initiative des Monats April auszeichnen. Das teilt die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Die Würdigung findet am Mittwoch, 24. April, in Lampertheim statt. Die Bürgerstiftung unterstützt nach dem Motto „Bürger für Bürger – wir für Lampertheim“ die Bewohner der Stadt in den Bereichen Kunst und Kultur, Jugend- und Altenhilfe sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheitspflege. Im Fokus ihrer Aktivitäten stehen ihre selbstgesetzten Leitlinien: Toleranz, Solidarität, Achtung für Andersdenkende und die Rechte von Minderheiten. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019