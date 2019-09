Auszeichnung für engagierte Bürger

Lampertheim.Landrat Christian Engelhardt hat in Lampertheim mehrere ehrenamtlich engagierte Bürger für ihre Tätigkeiten ausgezeichnet. Dabei wurden fünf Landesehrenbriefe vergeben. Wie er bei der Feier im Stadthaus sagte, sorge gerade das Engagement so vieler Menschen für einen lebenswerten Landkreis.

Ausgezeichnet mit Landesehrenbriefen wurden am Mittwoch Steffen Lüderwald (SPD), Alexander Scholl und Aidas Schugschdinis (beide CDU). Außerdem wurden Jürgen Meyer, (GUD/Grüne) und Nunzio Galvagno geehrt. Dieter Meyer (CDU) trägt nun die Ehrenbezeichnung „Ratsherr“.

Engagiert für das Gemeinwohl

Über Steffen Lüderwald sagte der Landrat, er stehe „ganz unbürokratisch“ zur Stelle, wenn etwa Flüchtlinge Unterstützung in Sachen mit der Bürokratie benötigen. Nach dem Motto „Ohne Fußballschuhe ist das Fußballspielen schwierig“, sorge Lüderwald dafür, dass alle am Lieblingssport der Deutschen teilhaben können.

Alexander Scholl wurde unter anderem dafür geehrt, dass er seit 1992 im Hofheimer Carnevalverein aktiv ist, etwa als Sitzungspräsident und Geschäftsführer der Fastnachter. Außerdem habe er sich als Ortsvorsteher für den Bau einer Kinderkrippe und die weitere Sanierung des Bürgerhaussaals in Hofheim eingesetzt.

Aidas Schugschdinis erhielt seinen Ehrenbrief unter anderem, weil er lange Zeit als Vorsitzender des Litauischen Jugendbundes wirkte. Außerdem ist er Mitglied in zahlreichen Gremien wie zum Beispiel dem Aufsichtsrat der Biedensand Bäder.

Mit Blick auf Jürgen Meyer lobte Engelhardt dessen breitgefächertes Wirken als Lampertheimer Stadtrat. Zudem habe er sich in früheren Jahren beispielsweise sowohl im Rettungsdienst als auch beim Katastrophenschutz als Zugführer engagiert.

Nunzio Galvagno wurde für sein außerordentliches Engagement in der Lampertheimer Kommunalpolitik und in Vereinen ausgezeichnet. So übernahm Galvagno bereits mit 21 Jahren das Amt des Kassenwartes bei der A.S. Azzurri . red

