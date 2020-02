Auszeit für Angehörige

Lampertheim.Der Gesprächskreis Demenz Lampertheim lädt zu seinem nächsten Treffen am Mittwoch, 4. März, ab 15 Uhr in das Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Hospitalstraße 1, in Lampertheim ein. Der Gesprächskreis wurde durch die Stadt Lampertheim, die Pflegeeinrichtungen und Ambulanten Dienste sowie die Caritas-Seniorenberatungsstelle Lampertheim ins Leben gerufen und widmet sich den Rahmenbedingungen der Versorgung dementiell veränderter Menschen in Lampertheim.

Die Pflege und Betreuung dementiell veränderter Menschen ist in hohem Maße kräftezehrend. Körperliche, geistige und seelische Belastungen sind hoch. Im Gesprächskreis wird betroffenen Angehörigen die Möglichkeit gegeben, bei gleichzeitiger Betreuung ihrer erkrankten Angehörigen sich gemeinsam über Erfahrungen und Probleme auszutauschen und fachkundige Informationen zu erhalten.

Betreuung ist gewährleistet

Für diese Informationen sind beim Treffen am kommenden Mittwoch Benedita Ribeiro-Meyer (Fachkraft für Gerontopsychiatrie) vom Bonhoeffer-Haus und Silvia Rhiem von der Caritas-Seniorenberatungsstelle Lampertheim anwesend. Eine Betreuung erkrankter Angehöriger ist sichergestellt, Informationen dazu gibt es bei Benedita Ribeiro-Meyer unter Telefon 06206/955-100. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020