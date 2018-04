Anzeige

LAMPERTHEIM.Harte Arbeit hinterlässt Spuren: Die Sitze im Auto der Lampertheimer Tafel sind aufgeplatzt, an vielen Stellen drückt sich der gelbe Schaumstoff heraus. „Nicht gerade ein schöner Anblick“, bestätigt Tafel-Teamleiterin Isabelle Moeller-Dutoit. Kein Wunder, schließlich seien 30 Fahrer und Beifahrer fast täglich mehrere Stunden mit dem Wagen unterwegs – und das seit zehn Jahren. Um das Gefährt für die Ehrenamtlichen mit neuen Sitzpolstern wieder auf Vordermann zu bringen, hat die Stadtökumene den Tafel-Mitarbeitern am Dienstag eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht.

Kirchenfunk kam nie

Das Geld stamme aus dem aufgegebenen Projekt „Kirchenfunk“, wie Sprecher Bernd Lohmann bei der Übergabe berichtete. „Die Überlegung entstand vor einigen Jahren: Wir wollten Menschen in ganz Lampertheim per Funk erreichen. Allerdings waren wir technisch gesehen 20 Jahre zu spät dran“, räumte er ein. Auch die Reichweite habe bei weitem nicht für das ganze Stadtgebiet ausgereicht. Zum Kirchenfunk kam es deshalb nie – trotz vieler Mühe und teuer erworbener Lizenzen und Frequenzen.

„Wir haben uns nun dazu entschlossen, die Spendengelder für dieses Projekt, die wir nie verwenden konnten, selbst weiter zu spenden“, erklärten Lohmann und sein Stellvertreter, der Pastor Jörg Lüling. Bei der Lampertheimer Tafel stießen die Verantwortlichen damit auf viel Gegenliebe. Denn die kaputten Sitze seien nicht nur ein optischer Makel. „Unsere Fahrer sind zwischen 60 und 80 Jahre alt“, betonte Moeller-Dutoit. „Wenn sie stundenlang ehrenamtlich helfen, sollen sie dabei auch etwas Spaß haben.“ Und nach der Aufrüstung dann auch keine Rückenschmerzen mehr. ksm