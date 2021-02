Auto erfasst 51-jährige Walkerin

Hofheim.Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, 4. Februar gegen 13.30 Uhr nach Angaben der Polizei im Bereich der Verlängerung Karlsbader Straße (Feldweg) Richtung Wattenheimer Weg in Hofheim gekommen. Eine 51-jährige Frau war dort mit ihren Walking-Stöcken unterwegs. Von hinten kam ein Autofahrer angefahren und erfasste einen Walking-Stock. Dieser wurde mitgerissen und zerbrach. Die Frau verletzte sich am Handgelenk. Zunächst hielt der Autofahrer an, fuhr dann aber nach einem kurzen Gespräch mit der Frau weiter. Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach dem Autofahrer und weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation unter Telefon 06206/94 40 0 entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.02.2021