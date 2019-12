Auto prallt auf Verkehrsinsel

Die beschädigte Straßenbeleuchtung nach dem Unfall. © Nix

Lampertheim.Von einem Sachschaden im Gesamtwert von mindestens 40 000 Euro spricht die Polizei Lampertheim nach einem Unfall auf der Kreuzung B44/Römerstraße/Biedensandstraße am frühen Sonntagmorgen. Gegen 6.30 Uhr war ein 29-Jähriger aus Bürstadt von Mannheim kommend in seiner schwarzen Mercedes A-Klasse beim Wechseln der Fahrbahn zu weit nach rechts geraten und mit dem Auto auf eine Verkehrsinseln geprallt. Eine Ampel und eine Straßenbeleuchtung wurden dabei beschädigt, zudem ein parkendes Auto am Straßenrand. Der Fahrer blieb laut Polizei bei dem Unfall unverletzt. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. off

