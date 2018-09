Auto prallt gegen Baum

Lampertheim.Schwer verletzt kam ein 72 Jahre alter Mann aus Lampertheim nach einem Verkehrsunfall gestern Morgen auf der B 44 ins Kreiskrankenhaus nach Heppenheim. Der Senior war gegen 7 Uhr mit seinem Auto in Richtung Bürstadt unterwegs, als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Laut Polizei war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt und der Mann allein im Auto unterwegs. Die Unfallursache war gestern noch unklar. An dem Wagen entstand Totalschaden. swa

