Anzeige

Lampertheim.Dass der Radweg auf der Neuschloßstraße unversehens in den neuen Kreisel mündet, ist für Radfahrer offensichtlich ein Problem. Sie fühlen sich durch Autofahrer gefährdet. Umgekehrt klagen Autofahrer über das plötzliche Auftauchen von Radfahrern im Kreisel. Über ihre Erfahrungen berichteten Auto- wie Radfahrer in der Bürgerkammer Neuschloß. Laut Ordnungsbehörde und Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) entspricht der Kreisel den Sicherheitsvorschriften, wie in der Sitzung Erster Stadtrat Jens Klingler bestätigte. Doch Kammervorsitzende Carola Biehal gab den Auto- und Radfahrern Recht: „Das ist mir genauso wenig einsichtig wie Ihnen.“ Sie kündigte eine abermalige Anfrage im Lampertheimer Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss an. / urs