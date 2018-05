Anzeige

Der Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung bei der Lampertheimer Stadtverwaltung, Uwe Becher, geht davon aus, dass es im Zuge der Sperrungen der B 44 zu höheren Verkehrsbelastungen auf Lampertheimer Straßen kommen wird, vor allem auf der Ostumgehung. Denn die Ostumgehung ist Teil des Konzepts, das den aus Richtung Worms und Bürstadt kommenden Straßenverkehr über Neuschloß, Hüttenfeld und Viernheim ans Viernheimer Dreieck umleitet. Zu den Ausweichstrecken rechnet Becher auch die Verbindungsspange K 3 in Richtung Blumenau.

Der Verkehrsexperte geht davon aus, dass die Auffahrt von der B 44 auf die A 6 in Richtung Frankenthal ebenso befahrbar bleibt wie die Abfahrt von der A 6 in Richtung Mannheim. Die Weiterfahrt in Richtung Lampertheim wird dann über Blumenau und die K 3 zu bewerkstelligen sein. Laut Uwe Becher werden die Umleitungsstrecken beschildert. Auf die Sperrzeiten der B 44 soll mit großen Warntafeln hingewiesen werden, die etwa am Ende des vierspurigen Ausbaus der B 44 aus Richtung Bürstadt angebracht werden. Obendrein werde es Hinweise am Straßenrand geben, dass die Verbindungsspange K 3 in Richtung Mannheim-Blumenau für den Schwerlastverkehr grundsätzlich gesperrt sei.

Becher geht davon aus, dass es durch das höhere Verkehrsaufkommen zeitweise zu Behinderungen an der Einmündung der Ostumgehung in die Neuschloßstraße kommen wird.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.05.2018