Nach Schilderungen der Polizei ist ein 78-jähriger Lampertheimer mit seinem VW von Neuschloß aus kommend nach der scharfen Linkskurve nach rechts in die Leitplanken gekracht und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Toyota aus Birkenau zusammen, in dem zwei Frauen im Alter von 58 und 67 Jahren saßen. Der 21-jährige Fahrer eines Opels aus Worms, der dem Toyota gefolgt war, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Alle drei Autos standen demoliert am Straßen- und am Waldrand. Die Polizei schätzt den Sachschaden vorsichtig auf mindestens 20 000 Euro.

Warum der VW-Fahrer im Ausgang der Linkskurve die Leitplanken berührt hat, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Die Polizei in Lampertheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06206/9 44 00. urs

