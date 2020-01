Autos prallen zusammen

Zerstörerischer Unfall auf der Landstraße 3110 in Lampertheim. © Nix

Lampertheim.Bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße 3110 sind am Mittwochabend zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren beide Fahrzeuge von Lampertheim aus auf der Ostumgehung in gleicher Richtung unterwegs.

Nicht rechtzeitig gebremst

Als der 32 Jahre alte Fahrer des vorderen Autos in Richtung Boxheimerhof abbiegen wollte, habe er das Tempo verringert und den Blinker gesetzt. Das habe der Fahrer des nachfolgenden Wagens aber offenbar zu spät erkannt und nicht rechtzeitig abbremsen können.

In der Folge sei der 22 Jahre alte Mann aus Gernsheim mit seinem Wagen auf das blinkende Auto aufgefahren. Bei dem Zusammenprall seien beide Männer leicht verletzt worden, wie der Polizeisprecher am Donnerstag weiterhin mitteilte. Im Einsatz waren demnach nicht nur die Polizei und der Rettungsdienst. Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Bergung beteiligt. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen aktuell noch. wol

