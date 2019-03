AWO-Vorstand sucht motivierte Nachfolger

Hüttenfeld.Etwa ein Drittel der insgesamt 142 Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsgruppe Hüttenfeld war jetzt zur Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus gekommen. Vorsitzende Ute Kilian begrüßte neben den Mitgliedern auch den Vorsitzenden des Kreisverbandes Bergstraße, Ludwig Kern.

Zweite Vorsitzende Magdalena Molter ließ die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres Revue passieren. Bei der Muttertagsfahrt besuchten die Mitglieder das Kakteenland in Steinach und ließen den Tag in Bad Dürkheim ausklingen. Im Sommer feierte man beim Grillfest im Sportpark „Am Hegwald“ das zehnjährige Bestehen der von Susanne Wetzel geleiteten AWO-Tanzgruppe, die mit 14 Tänzerinnen ihr Können unter Beweis stellte.

Ein Höhepunkt war auch die von 31 reiselustigen Senioren angenommene Ffreizeit, die in den Südschwarzwald führte. Der Herbstkaffee, bei dem der Lampertheimer SPD-Politiker Marius Schmidt zu Gast war, die Weihnachtsfeier und der erst kürzlich gefeierte Faschingsball mit traditionellen Büttenreden rundeten das Jahr ab. Nach ihrem Beitrag bedankte sich Molter mit einem Blumenpräsent bei Uta Kilian, die den Verein mit viel Herzblut leite.

Ausgeglichene Bilanz

Von den etwa 50 Anwesenden wurden 20 Mitglieder mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent bedacht. Im Kassenbericht konnte Helga Ehret eine ausgeglichene Bilanz präsentieren. In der Vorschau für das neue Geschäftsjahr kündigte Uta Kilian das Frühlingscafé am 10. April, die Muttertagsfahrt nach Saverne am 15. Mai und die Seniorenfreizeit im August an, die die Teilnehmer ins Harzgebirge führt. Das Grillfest wird am 14. Juli gefeiert, das Herbstcafé mit Oktoberfest am 16. Oktober und die Weihnachtsfeier am 16. Dezember.

Nach den Danksagungen an alle Helfer, Unterstützer und Gönner appellierte Uta Kilian bezüglich der im kommenden Jahr anstehenden Vorstandswahlen an die Mitglieder. Einige Angehörige des Vorstandes möchten ihre Aufgabe abgeben. Um das Bestehen des Vereins zu sichern, werden daher neue Kandidaten für die Wahlen gesucht. gün

