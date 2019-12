B-Jugend-Fußballer spielen unentschieden

Lampertheim.Vom Kreisligagastspiel bei der FSG Bensheim brachten die B-Jugendlichen Fußballer des TV Lampertheim (TVL) beim 2:2 einen Zähler mit zurück in die Spargelstadt. Die mitgereisten TVL-Fans mussten nicht lange auf den ersten Treffer der Partie warten. In der fünften Minute spielte sich der TVL-Angriff durch die Abwehrreihen von Bensheim, und Marcel Mlynek vollendete zum 0:1. Die Lampertheimer bestimmten das Geschehen, Tim Jäger vergab innerhalb weniger Minuten zwei gute Chancen. Kurz vor der Pause machte es Marcel Mlynek besser und markierte das 0:2. Die Freude über die Zweitoreführung hielt allerdings nicht lange an, denn noch vor der Pause verkürzten die Bensheimer zum 1:2.

Aufs Tempo gedrückt

Nach dem Seitenwechsel merkte man beiden Mannschaften an, dass sie keine Fehler machen wollten. Das Spielgeschehen verlagerte sich weitestgehend ins Mittelfeld. In den letzten Minuten der Partie drückte Bensheim wieder aufs Tempo, erhöhte den Druck und forderte die TVL-Hintermannschaft enorm. In der 70. Minute war es dann soweit. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau schalteten die Gastgeber um und glichen zum 2:2 aus. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.12.2019