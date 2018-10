B-Jugend kämpft achtbar

Lampertheim.Nach dem ersten Sieg in der Handball-Bezirksoberliga gegen die SG Arheilgen mussten die B-Jugendlichen des TV Lampertheim im Lokalderby gegen die Altersgenossen des TV Groß-Rohrheim in deren Halle eine – allerdings erwartete – Niederlage hinnehmen.

Trotzdem dürften die beiden Trainer, Dirk Keller und Michael Unger, mit dem Auftreten ihrer Schützlinge zufrieden gewesen sein, hielten die TVler die Partie in der ersten Hälfte überraschendeweise doch recht offen. Bis zur zehnten Minuten führten die Lampertheimer sogar ständig mit ein bis zwei Toren. Erst ab der 15. Minute konnte sich die Heimmannschaft mit 11:7 etwas absetzen. Zur Halbzeitpause lagen die Jungs vom TV Lampertheim lediglich mit drei Toren (12:15) zurück.

In der zweiten Hälfte zog der TV Groß-Rohrheim das Tempo merklich an und führte bereits nach zehn Minuten mit 24:17. Diese Vorentscheidung ließ die Lampertheimer etwas mutlos werden, und die Ordnung in der Abwehr ging verloren. Hinzu kamen vermehrt Fehler im Angriffsspiel, die Groß-Rohrheim mit klassischen Kontertoren zu nutzen wusste. So stand am Ende mit dem 22:37 eine recht deutliche Niederlage, deren Höhe bei einer besseren zweiten Hälfte durchaus zu vermeiden gewesen wäre.

Es spielten: Paul Biedermann, Nils Göbel, Nils Freyer, Laurin Geyer, Lars Fetsch, Supel Wojciech, Felis Herrweh, Nico Greschner, Till Miksch, Nick Kühr, Yannik Reiber, Aaron Lieffers und Jannik Huthmann. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018