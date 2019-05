Babysitterkurs für Jugendliche ab 14

Lampertheim.Am Samstag, 18. Mai, bietet das Familienzentrum Bensheim von 10 bis 17 Uhr einen Babysitterkurs in den Räumen in der Wormserstraße 10 in Lampertheim an. Babysitten macht Spaß, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Es bessere das Taschengeld auf, aber es verlange auch Kenntnisse über: Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern, Füttern, Wickeln, Umgang mit Trotzanfällen, Erste Hilfe und Unfallverhütung, Beruhigen und Trösten, Fingerspiele und Lieder, Einschlafrituale, Geschichten erzählen und vieles mehr.

Der Kurs bietet Interessierten ab 14 Jahren die Gelegenheit, solche Kenntnisse zu erwerben oder aufzufrischen. Zum Abschluss gibt es ein „Babysitter-Diplom“, das die Vermittlung erleichtern soll. red

© Südhessen Morgen, Montag, 13.05.2019