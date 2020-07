Backgammon trifft Golf

Lampertheim.Seit zwei Jahren gibt es den Lampertheimer Backgammontreff. Aus einigen der Anfänger sind inzwischen internationale Turnierspieler mit ersten Erfolgen geworden. „Das Schöne an unserem Spiel ist, dass es keine Rolle spielt, wie stark ein Gegner ist. In einem kurzen Match kann man jeden Gegner schlagen, wenn einem die Würfel zur Seite stehen“, sagt Michael Weidner. Für Samstag, 22. August, organisiert der Treff ein Sommerturnier. Neben einem Hauptturnier wird es auch einen Wettstreit geben, bei dem jeder mitspielen kann. Es findet im BIergarten des London Pub statt und beginnt um 12 Uhr. Als Besonderheit besteht die Möglichkeit, mit einem Micro Golfer den Titel des Lampertheimer Stadtmeisters zu erringen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.07.2020