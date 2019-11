Badminton-Nachwuchs mit den Profis auf dem Platz

Lampertheim.Einmal mit Profis trainieren, einmal selbst mit Nationalspielern auf dem Platz stehen und Bälle übers Netz spielen. Dieser Traum ging für elf Jugendliche des Badmintonvereins Lampertheim ‘88 nun in Erfüllung. Bei den diesjährigen SaarLorLux Open in Saarbrücken wurde der Verein für das „Training mit den Besten“ ausgelost und durften mit Nationalspielern wie Marvin Seidel trainieren. Im Anschluss lud der Veranstalter die Lampertheimer noch zu den Halbfinalspielen des internationalen Traditionsturniers ein.

Doch für die Nachwuchsspieler des Badmintonvereins stand diesmal nicht nur zu- und abschauen, sondern auch selbst mitmachen auf dem Plan. Und das mit ihren großen Stars. In der Hermann-Neuberger-Sportschule durften die Badmintonbegeisterten mit der Deutschen Nationalmannschaft üben. In Kleingruppen von je einem Profi und drei Kindern gingen die Spieler individuell auf ihre Schützlinge ein und passten die Übungen an das Leistungsniveau an. Die Trainingsbälle wurden dabei vom Veranstalter gestellt. Alles was die Kinder mitbringen mussten, sind Hallenschuhe, Sportbekleidung und einen eigenen Schläger. Das „Training mit den Besten“ gehört in Saarbrücken seit Jahren zum festen Bestandteil des Turniers. Weil sich die Profis wirklich Zeit für die Kinder nehmen, wird die Aktion immer beliebter. „Im vergangenen Jahr hatten wir über 100 Anmeldungen, knapp 70 Kinder konnten wir einladen“, erklärte Turnierdirektor Frank Liedke.

Für den Nachwuchs aus der Spargelstadt gab es wertvolle Tipps bei Lauf- und Schlagtechnikübungen. Auch ein Foto mit den Vorbildern und signierte Taschen oder Shirts durften nicht fehlen.

Im Anschluss ging es dann in die benachbarte Saarlandhalle, wo sich die internationalen Spitzenspieler duellierten. Das Turnier gehört immerhin zu den sechs höchstdotierten europäischen Turnieren, lockt deshalb auch Spitzenspieler aus den traditionell starken, asiatischen Ländern ins Saarland. So hatte der Nachwuchs auch die seltene Möglichkeit, den Topstars von der Badminton-Macht China „auf den Schläger zu schauen“. So ging es mit vielen, neuen Trainingsideen wieder zurück nach Lampertheim. Dass der Verein auch dort gute Trainer hat, bewies Jugendcoach Michael Schmitzer übrigens in der Halbzeitpause. Bei der „Rapidfire Challenge“, bei der es um möglichst viele Ballkontakte beim Spiel zu zweit in 30 Sekunden geht, kam er mit 54 Ballkontakten nahe an den Turnierrekord von 66 heran. So war es für alle Beteiligten ein Erlebnis, dass sie nicht so schnell vergessen und von dem sie auch im Training noch lange zehren können. ksm

