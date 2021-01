Bäume als Zeichen des Umdenkens

Lampertheim.Ein schmaler Baum für das Foto, ein großes Zeichen für Lampertheim. So werteten die Beteiligten aus Verwaltung und Politik die symbolische Einweihung im Sportpark am Hegwald in Hüttenfeld. Die Technischen Betriebsdienste haben dort den jungen Spross in einer Baumreihen-Lücke eingepflanzt, Leiterin Sabine Vilgis, Anne Wicke (Bauen & Umwelt) sowie Ideengeber Marius Schmidt und Ortsvorsteher Karl Heinz Berg griffen sinnbildlich zu Schippe und Gießkanne. Es ist Baum Nummer eins und ein eingelöstes Versprechen aus der Klimaretter-Kampagne des vergangenen Jahres. Über 70 Bäume sollen nun in ganz Lampertheim folgen.

Die sollen überall dort gesetzt werden, „wo es Sinn macht und Bestand fehlt“, wie Vilgis sagt. Jeder gepflanzte Baum steht dabei nicht nur von sich aus für die Natur, sondern auch für nachhaltigen Konsum der Lampertheimer Bürger. Die konnten im vergangenen Spätjahr für diverse, als klimafreundlich eingestufte Aktivitäten wie der Besuch eines Vortrags, das Anlegen einer Blühwiese oder das Kaufen nachhaltiger Produkte Punkte sammeln. Wer zehn Punkte und damit eine Sammelkarte vervollständigt hatte, erhielt einen Gutschein für ausgewählte Einzelhändler und ein Versprechen: Jede Karte sollte in einen Baum umgewandelt werden.

Die Bürger jedenfalls waren fleißig. „Mit so einer Resonanz hätten wir, ehrlich gesagt, – gerade in Corona-Zeiten – nicht gerechnet“, freute sich Vilgis. Für Marius Schmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises Energie und Nachhaltigkeit, ist es ein Zeichen, dass die Lampertheimer nachhaltigen Konsum grundsätzlich befürworten und bereit sind, dafür etwas zu tun. Nur so habe sich aus einer Idee des Sozialdemokraten im September 2019 im Arbeitskreis eine groß angelegte Kampagne entwickeln können: „Für den Arbeitskreis ist es toll zu sehen, dass die Aktion nicht nur Sammelspaß war, sondern daraus nun tatsächlich etwas entsteht.“ Für ihn und Anne Wicke, die das Gremium als Fachbereichsleiterin Bauen & Umwelt begleitet, umso schöner, weil das Projekt außer Manpower kaum Kosten verursacht. Das Land Hessen hat die Aktion als förderfähig eingestuft und finanziert die Kampagne zu 90 Prozent. Den ersten Baum habe man indes bewusst in Hüttenfeld und damit in einem Stadtteil gepflanzt, wie Sabine Vilgis betonte. „Wir freuen uns über diese Wertschätzung“, sagte Karl Heinz Berg. Der enge Kontakt zur Stadtverwaltung sei ein wichtiges Zeichen für die Stadtteil-Bürger.

