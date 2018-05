Bahn meldet Umleitungen

Lampertheim.Vom 9. Februar bis 29. April gibt es an einzelnen Wochenendtagen Auswirkungen auf den Zugverkehr durch Arbeiten an Lärmschutzwänden im Bahnhof Lampertheim. Im Wesentlichen betrifft dies an Angaben der Bahn die Samstage sowie den Ostersonntag.

Um die Arbeiten durchführen zu können, wird jeder zweite Zug der Linie RE 70 in der Richtung Biblis –Mannheim über eine andere Strecke umgeleitet

...

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.02.2018