Bahn tritt auf die Bremse

Immer mehr wird die Bahn auch in Lampertheim zum Synonym für Ärger und Verdruss. Der mehrfache Aufschub des Anschlusses Lampertheims ans S-Bahnnetz, das zumindest klandestine, wenn nicht rücksichtslose Vorgehen bei der Planung einer neuen ICE-Trasse und die Verzögerungen beim Umbau des Bahnhofs sind lauter Offenbarungseide, die von den Bahnverantwortlichen aber durchaus nicht als solche verstanden werden. Zumindest lässt die Kommunikation zwischen Vertretern der Bahn und jenen der Stadt insoweit zu wünschen übrig, als dass sich die Kommune ins Unvermeidliche fügen muss, ohne dafür Ein- oder gar Zugeständnisse zu bekommen.

Und zu allem Überfluss werden Bahnkunden nun auch noch mit massiven Streiks verwöhnt, die ihnen die Nutzung des Verkehrsmittels so richtig versüßen. Während der Straßenverkehr täglich mehrfach kollabiert, während die Städte ihre Barrikaden hochziehen, um Dieselfahrer auszusperren, während alle Welt vom überfälligen Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs spricht, geriert sich die Bahn, als ginge sie das alles nichts an. Dies hat ernste Auswirkungen auf eine Kommune wie Lampertheim.

Schließlich setzt die Stadt auf die Modernisierung der Infrastruktur für den Öffentlichen Nahverkehr. Eine Mobilitätszentrale soll im kommenden Jahr in der Kaiserstraße eröffnet werden. Die Verwaltung bemüht sich um den Erwerb des Lampertheimer Bahnhofsgebäudes. Doch alle schönen Pläne von einem florierenden Nahverkehr, in dem alle Mobilitätsangebote miteinander vernetzt sind, stehen und fallen mit der Funktionstüchtigkeit jedes einzelnen Elements. Die Bahn hat sich diesbezüglich noch nicht als verlässlicher Partner gezeigt. Eher – und das wider ihr eigenes Interesse – als lästiger Bremsklotz. Jedes Unternehmen, das so agieren würde, wäre flugs am Existenzlimit.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.12.2018