Bahnübergänge erneuern

Hofheim.Keine prinzipiellen Hindernisse sieht Bürgermeister Gottfried Störmer für das von der SPD angefragte Vorhaben, die Ludwigstraße als Bestandteil eines zweiteiligen Pilotprojekts ähnlich wie die parallel verlaufende Luisenstraße verkehrsberuhigt auszubauen. Ortsvorsteher Scholl geht davon aus, dass das Vorhaben noch im ersten Halbjahr dieses Jahres realisiert werden wird.

Zwar sagte Störmer der SPD zu, die Einrichtung einer Hundetoilette in der Nordstraße zu prüfen; allerdings gebe es bereits am Dieulouardpark wie in der Karlsbader Straße entsprechende Einrichtungen. Gegenwärtig habe die Stadt mehr als 600 Müllbehälter zu betreuen.

Der SPD sagte Störmer auch zu, die Schaltzeiten der Laternen auf dem oftmals im Dunkeln liegenden Fußweg von der Schule über den Friedhof zum Bahnhof zu überprüfen. Gegenüber SPD-Mitglied Lothar Bauer sagte der Bürgermeister, die Beleuchtung im Stadtteil sei Resultat der Neuvergabe der Stromkonzessionen. Diese habe eine Energieersparnis von 40 Prozent ergeben. Ob die alternative LED-Technik günstiger sei, werde im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts ermittelt.

Die bauliche und technische Erneuerung der Bahnübergänge Bahnhofstraße und Bibliser Weg inklusive der Erneuerung des Fußgängerüberwegs im Bereich der Bahnhofstraße werde in diesem Frühjahr umgesetzt, informierte der Bürgermeister. Im Zuge der Bauarbeiten werde es allerdings zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Soll ein Grasstreifen entlang des Fahrradwegs in Höhe des Discounters am Ortseingang Richtung Hofheim asphaltiert werden, um Fußgängern, die von der anderen Straßenseite aufs Marktgelände gehen wollten, den Weg zu ebnen? Hierfür sah Ortsvorsteher Scholl entgegen der SPD keine Notwendigkeit. Auch Störmer stellte die Verhältnismäßigkeit des Aufwands infrage.

Der Bürgermeister versprach indes, eine von der SPD geforderte Überprüfung in die Wege zu leiten, ob das Dach der Hofheimer Sporthalle mit einer Solaranlage ausgestattet werden könne. urs

