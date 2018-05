Anzeige

Zählungen haben Störmer zufolge ergeben, dass in der Kirchstraße wie im Wattenheimer Weg zu schnell gefahren werde. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrage in der Tempo-30-Zone zwischen 35 und 38 Stundenkilometer. Auch seien Verkehrsteilnehmer mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometer gemessen worden. Überlegungen, in Hofheim eine Mitnahme-Bank aufzustellen, sah Störmer kritisch. Zwar trage die öffentliche Hand in diesem Fall keine Verantwortung, er rate aber davon ab, Fremde am Straßenrand um eine Mitfahrgelegenheit zu bitten.

Gespräche mit ZAKB

In Gesprächen mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Bergstraße (ZAKB) sei versucht worden, den Zugang zum Grünschnittcontainer an der Kläranlage zu erleichtern. Zwar seien bislang keine Lösungen in Sicht, die Stadt wolle aber am Ball bleiben. Eine Ausbesserung der Feldwege in der Verlängerung der Erfurter Straße bis zum Wattenheimer Weg sowie zum Schützenhaus habe der Hauptnutzer, der Betreiber der dortigen Gewächshäuser, zugesichert. Für die Zufahrt zum Baggersee stünden hingegen nur begrenzte Haushaltsmittel zur Verfügung.

Die Einmündung in die Michaels-Siedlung sei als Erschließungsstraße zu betrachten; im Falle einer Ausbesserung wären die Anwohner in „nicht unerheblichem“ Ausmaß finanziell zu beteiligen. Das Regierungspräsidium prüfe die Wiederherstellung der landwirtschaftlich genutzten Wege, die bei der Deichsanierung in Anspruch genommen worden waren.

Auf Anfrage der CDU-Fraktion erklärte der Bürgermeister, für havarierte Züge in Höhe der Lärmschutzwände lägen keine besonderen Einsatzpläne vor. Die Feuerwehr sei jedoch über die Türöffnungen in den Wänden informiert und könne sich auf diese Weise Zugang verschaffen. Über das Gelände entlang der neuen Lärmschutzwand östlich des Bahnhofs stehe die Stadt in Verhandlungen mit den Eigentümern, so Störmer auf eine weitere CDU-Anfrage, in der es um die künftige Pflege der Grünzone ging. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.05.2018