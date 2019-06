Bambini-Mannschaft ins Leben gerufen

Lampertheim.Im Anschluss an einen Schnupperkurs gelang es der Jugendabteilung des TV Lampertheim (TVL), eine Fußball-Bambinimannschaft ins Leben zu rufen. Damit stellt sich die Fußballabteilung des TVL noch breiter auf und bietet talentierten und fußballbegeisterten Spielern eine Trainings- und Spielmöglichkeit. Immer montags trainieren die jungen Kicker auf dem Sportgelände des TV Lampertheim (Am Sportfeld 6) von 17 bis 18 Uhr. Ein Trainer wurde auch schnell gefunden. Sven Richter, der schon sehr lange beim TVL dabei ist und früher schon Mannschaften trainiert hatte, konnte für diese Aufgabe gewonnen werden. Seine Tochter Jessica und Jens Buschbacher vervollständigen das Trainer-/Betreuerteam. Die Verantwortlichen freuen sich über jedes weitere Kind in dieser Altersklasse, das zu ihnen stößt. Nach der Sommerpause wird der Trainingsbetrieb am Montag, 12. August, wieder aufgenommen. Ansprechpartner für Interessierte ist Martin Schneider, Telefon 0176/87 02 87 32, E-Mail: TVL-Fussball@t-online.de. fh

