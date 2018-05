Anzeige

Lampertheim.Unter dem Titel „Number 17“ geht das gemeinsame Konzert der Musikschule und der Jugendförderung Lampertheim am heutigen Freitag, 4. Mai, in die nunmehr siebzehnte Runde. Die Schüler präsentieren in verschiedenen Besetzungen ihre Stücke aus dem Bereich Pop/Rock und Jazz. Dabei sind Stücke aus den Charts von Avicii und Pink ebenso wie Klassiker von den Scorpions. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Saal der Zehntscheune mit verschiedenen Ensembles der Musikschule. Wohin guter Unterricht und Engagement führen können zeigt im Anschluss die Newcomer-Band „Blackspace“ mit mehreren Stücken. Einlass ist um 18.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. red