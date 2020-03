Baptisten gehen ins Internet

Lampertheim.Auch bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Lampertheim fallen bis mindestens nach Ostern alle Veranstaltungen aus. Als Alternative zu den üblichen Gottesdiensten oder Treffen der Kleingruppen hat die Gemeinde auf ihrer Homepage (www.baptistenlampertheim.de) unter dem Reiter „Podcast“ eine aktuelle Serie eingestellt, die für jeden nutzbar sind. „Gib alles, nur nicht auf!“ – unter diesem Slogan gibt es einen Spaziergang durch den Brief im Neuen Testament an die Hebräer. Zu Hause könnte sich in der Familie darüber ausgetauscht werden. „Ich bin sehr neugierig, wie das ankommt und freue mich auf ein Feedback an info@baptistenlampertheim.de“, so Pastor Jörg Lüling. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.03.2020