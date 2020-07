Bar erregt die Gemüter

Lampertheim.Wie im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss zuvor („SHM“ vom 19. Juni), gab es auch in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung kritische Anfragen zu Vorkommnissen rund um die Neueröffnung der „Saranda Bar“ am Badesee. So erbat Karl-Heinz Horstfeld (SPD) Informationen über die Genehmigung für dortige Bautätigkeiten sowie über die rechtliche Verantwortung für das hohe Publikumsaufkommen bei der Eröffnungsfeier.

Dabei habe sich der Betreiber dem Vernehmen nach nicht an die geltenden Corona-Verordnungen zum Schutz vor Infektionen gehalten, meinte Horstfeld. Auch Fritz Röhrenbeck (FDP) richtete diesbezüglich mehrere kritische Anfragen an die Verwaltung. Er wollte zusätzlich wissen, ob es während der Eröffnungsfeier seitens der Anwohner zu Lärmbeschwerden kam.

Laut dem Geschäftsführer der Biedensand-Bäder, Jens Klingler, lag die Haftung für die Sicherheit der Feiernden beim Pächter der Bar. In einer Sondersitzung des Aufsichtsrats sei festgestellt worden, dass die Situation rund um das Bargeschehen zum einen „sehr komplex“ sei und zum anderen einen hohen Klärungsbedarf verursache. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.07.2020