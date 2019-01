Barrierefrei wählen

Lampertheim.Der Haupt- und Finanzausschuss befasst sich in seiner nächsten Sitzung mit einer Neuordnung der Wahlbezirke für die Wahlen des Lampertheimer Bürgermeisters und zum Europäischen Parlament. Sie finden am Sonntag, 26. Mai, statt. So ist geplant, zwei Wahllokale der Schillerschule auszulagern und neu im Dietrich-Bonhoeffer-Haus einzurichten.

Damit käme die Stadt den älteren Bewohnern des Bonhoeffer-Hauses entgegen, denen bei künftigen Wahlgängen der Weg in die Schillerschule erspart bliebe. Mit der Einrichtung zweier barrierefreier Wahlbezirke in dieser Einrichtung wären sämtliche Wahlbezirke – bis auf das verbleibende Wahllokal in der Mensa der Schillerschule – barrierefrei zugänglich.

Muslimisches Gräberfeld

Außerdem wird dem Ausschuss ein Sachstandsbericht zum aktuellen Friedhofskonzept gegeben. Darin wird über Gespräche der Friedhofsverwaltung mit der Ahmadiyya-Gemeinde über die Einrichtung eines muslimischen Gräberfeldes berichtet. Demnach steht auf dem Waldfriedhof für die Bestattung muslimischer Verstorbener eine Fläche von 500 Quadratmetern zur Verfügung. Dies würde Platz für rund 80 Grabstätten schaffen.

Unterdessen hat sich die Friedhofsverwaltung ein Bild vom muslimischen Grabfeld auf dem Friedhof in Rüsselsheim gemacht. Darüber soll im Arbeitskreis Friedhof informiert werden, der das Friedhofskonzept begleitet. Die Technischen Betriebsdienste sind unter anderem, wie aus dem Sachstandsbericht hervorgeht, mit der Bereitstellung eines Tierfriedhofs befasst. urs

