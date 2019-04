Lampertheim.„Wir bauen“ steht auf dem Schild, das die Baugenossenschaft Lampertheim (BGLA) am Donnerstagabend auf dem freien Grundstück an der Forsthausstraße in Neuschloß aufgestellt hat. Gestern stellte die BGLA die Pläne für den Mehrfamilienkomplex vor. Ein T-förmiges Gebäude mit 15 Wohnungen soll auf dem Gelände direkt neben der Kinderkrippe entstehen.

Erst am Donnerstag hatten die Vertreter der BGLA und der katholischen Kirchengemeinde St. Andreas die Verträge über den Grundstücksverkauf beim Notar unterzeichnet. Ursprünglich sollte auf dem Grundstück einmal eine Kirche für die Neuschlösser Katholiken entstehen. Doch diese Pläne wurden nie umgesetzt. Stattdessen wucherte Jahr für Jahr Unkraut auf der Brachfläche.

Deswegen hat der Verwaltungsrat der Kirchengemeinde noch mit Pfarrer Patrick Fleckenstein beraten, was mit dem Gelände passieren soll. Als in der Presse über Vorhaben der Baugenossenschaft für Sozialen Wohnungsbau berichtet wurde, sei sich der Verwaltungsrat schnell einig gewesen, den Grund für einen solchen Zweck zur Verfügung zu stellen, erläuterte Rolf Borkenhagen beim gestrigen Pressegespräch. Er ist im Verwaltungsrat der Gemeinde für die Bauprojekte der Kirche zuständig. Das Bistum in Mainz habe zunächst darauf bestanden, das Grundstück in Erbpacht abzugeben. Dies habe die BGLA aber abgelehnt. Mithilfe der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) sei aber eine gute Lösung gefunden worden. Für das Geld, das die Kirche mit dem Grundstücksverkauf an die BGLA einnimmt, kauft sie städtische Grundstücke im Hofheimer Baugebiet Rheinlüssen, die sie wiederum in Erbpacht an Bauinteressenten abgeben wird. Allen Beteiligten war es wichtig zu betonen, dass die Kirche das Grundstück unter dem Bodenrichtwert verkauft hat – allerdings „unter der Prämisse, dass Wohnungen für junge Familien“ entstehen, so Borkenhagen.

So kommt es nun. 15 barrierefreie Sozialwohnungen für Familien mit bis zu drei Kindern sollen in dem vierstöckigen Komplex entstehen. Der Gebäudetrakt zur Hauptstraße wird Platz für drei Wohnungen auf jeder Etage bieten, die von Familien mit einem oder zwei Kindern bezogen werden können. In dem Trakt in Richtung Ulmenweg werden drei Wohnungen mit drei Kinderzimmern entstehen. Die Wohnungen sind zwischen 77 und 100 Quadratmeter groß und werden den energetischen Standards entsprechen. Außerdem hat jede Wohnung einen Stellplatz und einen Abstellraum im Keller. Ein Aufzug sorgt für barrierefreien Zugang zu allen Wohnungen. Auch eine E-Tankstelle soll es geben.

Wolfgang Klee, Geschäftsführer der BGLA, rechnet damit, dass die Wohnungen 2020 bezugsfertig sein werden. Derzeit liefen die Planungen. In vier Wochen könne der Bauantrag gestellt werden.

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019