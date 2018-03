Anzeige

Lampertheim.Im späteren Berufsleben ist es wichtig, sich international verständigen zu können. 17 Auszubildende der Elisabeth-Selbert-Schule in Lampertheim haben sich daher dazu entschlossen, das KMK-Fremdsprachenzertifikat in Englisch abzulegen – mit Erfolg.

Seit November bereitete Lehrkraft Marita Hopp die angehenden Industriekaufleute in einem extra Kurs auf die Prüfung vor. Die eigentliche Prüfung bestand aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil, in dem die Auszubildenden ihr Können bezüglich vier Kompetenzen unter Beweis stellen musste. Dazu zählt neben der Rezeption, also dem Verstehen von Mitteilungen, vor allem die Produktion, also die korrekte Bildung von mündlichen und schriftlichen Äußerungen. Die Prüflinge mussten zusätzlich ihr Können in der Mediation, im Vermitteln zwischen Kommunikationspartnern und in der Interaktion zeigen. Besonders überrascht waren die Lehrkräfte dabei von der Kreativität, mit der die Auszubildenden die mündlichen Gesprächssituationen gemeistert haben. Am Dienstag traf sich die Gruppe noch einmal, um ihre Zertifikate für das Sprachniveau B2 entgegenzunehmen. „Es macht mir als Schulleiterin immer sehr große Freude, wenn ich diese Zertifikate an sie weitergeben darf“, erklärte Gabriele Polzin.

Um zu bestehen, musste die Hälfte der 100 Punkte erreicht werden. Hervorzuheben ist, dass die jüngste Teilnehmerin in diesem Jahr erst 17 Jahre alt war und dass vier Auszubildende mehr als 90 Punkte erzielten. „Das finde ich toll“, lobte Polzin. Die beste Prüfung legte Sinan Karaer ab, der 95 Punkte erzielte. Das Zertifikat wird den Auszubildenden bei ihren zukünftigen Bewerbungen nicht nur national, sondern auch international von Nutzen sein. Im Zeitalter von Apps und Online-Programmen zum Sprachenlernen hob Gabriele Polzin diesen Aspekt besonders hervor und betonte: „Das sind nur Hilfsmittel. Nichts kann die direkte Kommunikation zwischen Menschen ersetzen“. av