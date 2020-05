Bastelei zum Abholen

Hofheim.Die Creativwerkstatt der katholischen Pfarrei St. Michael bereitet für den Muttertag am Sonntag, 10. Mai, eine Bastelaktion für Kinder vor. „Es gab viele Anfragen, da habe ich mir etwas einfallen lassen, damit die Mütter nicht vergessen werden“, beschreibt Katrin Scholl ihre Motivation für dieses Angebot. Zumal in der Creativwerkstatt auch ansonsten immer zu Muttertag gebastelt wurde.

Los geht es am Dienstag, 5. Mai. Dann stehen in der Balthasar-Neumann-Kirche zu den Öffnungszeiten für die Kinder kleine Kästchen aus Karton bereit. Die Kästchen können die Kleinen dann in Eigenleistung hübsch verzieren und individuell bemalen. In die Kästchen legt Scholl eine kleine, christliche Geschichte zum Lesen. Dazu kommen noch Wachskerzen und Herzen, die gestaltet werden können, und etwas Blumensamen.

Komplettiert werden die abholbereiten Kästchen noch durch eine Aufmerksamkeit des Pfarrgemeinderats für die Mütter. Das Angebot ist kostenlos wie bei der so erfolgreichen Aktion „Weihwasser to go“, dennoch freut sich die Creativwerkstatt über eine Spende. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020