Bauarbeiten gehen weiter

Lampertheim.Die Umgestaltung der Neuschloßstraße in Lampertheim geht in die zweite Runde. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Bauarbeiten am Montag, 28. September, wieder aufgenommen. Die Tiefbauarbeiten sollen bis zum Ende der Herbstferien am 18. Oktober fertiggestellt werden. Danach erfolgt die Bepflanzung bis Ende des Jahres durch die Technischen Betriebsdienste.

Die Arbeiten werden abschnittsweise erfolgen. Begonnen wird bei den Hausnummern 38-42. Danach wird die Straßenseite bis zur Hausnummer 12a fertiggestellt. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird ein behindertengerechter Übergang an der Luisenstraße ausgebaut. In den Herbstferien werden auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Römerstraße bis zur Hausnummer 5 neue Beete angelegt. red

© Südhessen Morgen, Montag, 28.09.2020