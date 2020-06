Bauarbeiten in der Edisonstraße

Lampertheim.Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten des zweiten Bauabschnittes in der Edisonstraße wird ab Montag, 8. Juni, mit dem dritten Bauabschnitt begonnen. Hierzu ist es nach Angaben der Stadtverwaltung erforderlich, die Straße im Kreuzungsbereich zur Boveristraße bis voraussichtlich 10. Juli für den gesamten Durchgangsverkehr zu sperren. Die Zufahrt in die Edisonstraße von der Otto-Hahn-Straße kommend ist nicht mehr möglich. Der Verkehr wird über die Behringstraße – Ostumgehung umgeleitet. Eine Beschilderung wird aufgestellt. Die Bushaltestelle „Gaußstraße“ wird in diesem Zeitraum nicht angedient. Der Bus wird über die Dieselstraße umgeleitet. red

