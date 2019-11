Bauchschmerzen vor Lachen

Neuschloss.Die Wormser „Klopper“ vor der Brust, die Bürstädter „Messerstecher“ im Rücken. Von den Mannheimern getreten, von den Pfälzern und den Odenwäldern bedroht. Fürwahr, die Lampertheimer haben es nicht leicht. „Und dann will uns auch noch die Bahn den Wald zerpflügen“, poltert Peter Gutschalk. Und stellt gleich zu Beginn seines Auftritts im Meute-Keller fest: „Mir sin schun ä besonnres Volk“. Fast wie bei Asterix eben – ein gallisches Dorf. „Fehlt nur der Zaubertrank“, findet der Kabarettist.

Den braucht im Meute-Keller in Neuschloß aber kaum ein Besucher für die gute Laune. Bauchweh gibt’s auch ganz ohne Wundertrunk vor lauter Lachen. Allein war der Mundartkünstler aber diesmal nicht. Zu seiner allerersten Kleinkunst-Show hatte er sich seinen langjährigen Mundartpartner Peter Bischof, die Lampertheimer Band „Space Guitars“ und seine Theaterkollegen Ralf W. Zuber alias Dr. Faustus und das „Quadratenluder“ Mandy Schöbel. Mit einem für ihn ganz neuen Format wollte der Lampertheimer Peter Gutschalk „Kleinkunst pur“ bieten, die ganze Bandbreite von Mundart, Kabarett, Musik und Theater auf die Bühne bringen. Vor allem aber wollte er auf Tuchfühlung mit dem Publikum gehen.

Das gelang allein schon durch die räumliche Nähe. Das Publikum in der ersten Reihe saß praktisch auf der Bühne. Eine abwechslungsreiche Show mit vielen neuen Facetten – das gelang dem umtriebigen Künstler vor allem im zweiten Teil des Abends. Gemeinsam mit Ralf W. Zuber brachte er „den Stoff, aus dem das Leben ist“ auf die Bühne: einen Faust-Extrakt.

„Wir wollten das schon immer mal machen“, freute er sich und gab gleichzeitig zu: „Ganz normal kann man da ja nicht sein“. So entstand ein kongeniales Duo: Zuber als armer Tor, so klug als wie zuvor und Peter Gutschalk als Lampertheimer Mephisto. In tiefstem Dialekt, mit teuflisch-schräger Lache und seinem typischen Grimassenspiel lockt er Zuber in die Falle – eine unterhaltsame Mischung aus Theater und einer Prise Comedy. Auch die dritte Schauspielerin im Bunde sorgte für viel Erheiterung. Als „Paris vun Monnem“ fühlte sich Mandy Schöbel in „LA“ und „Newcastle“ wie zuhause. Für die niederen Bürger in der ersten Reihe gab es Hunde- und Handtaschen zum Halten und Tipps für die Ernährung. Wichtig ist Schöbel, dass für sie keine Tiere extra sterben müssen. Ganz oben auf dem Speiseplan stehen deshalb Prosecco sowie Beifang und Überfahrenes. „Grad hab‘ ich mir’n Delfin Kotelett reingekloppt“, berichtet sie.

Hommage an Lampertheim

Im ersten Teil des Abends trat Gutschalk dagegen solo auf. Eine Stunde lang spielte er ein „Best Of“ seines Tabula-Rasa-Programms. Ob als Best-Ager oder Ehemann, der eigentlich nur Chips, Bier und „Tschoklad“ braucht – einmal mehr war sein Auftritt eine Hommage an sein geliebtes Lampertheim und seine Leute. Dabei sei nicht unbedingt früher alles besser gewesen, auch wenn er die „Silwerzwiwwl“ und „oigewickelte Spargel“ auf den Partys vermisst. Lampertheim sei ja auch heute noch schön, auch wenn daran beim Gang durch die Innenstadt kurzzeitig Zweifel aufkämen. Auch einen Sprachkurs für „Roigeridschde“ gab’s vom „Gutschalke Peter“. Sein Lieblingswort? „Sagsemdusem – Sag du es ihm“. Oder in weiblich: „Sagsrasdusere“.

Und auch wenn die Lampertheimer Mundart manchmal etwas fäkal sei („Lambadder machen gern überall hie. Sogar sonntags in die Kirche“), müsse man sie doch lieben. Da passte auch der Auftritt mit seinem langjährigen Partner Peter Bischof hinein. Der probierte sich im Poetry-Slam, obwohl er mit dem neuartigen Wort nicht viel anfangen kann. „Vorgetragen haben wir doch schon immer“, meinte er.

Seine Reime übers Altern ließen die Zuschauer dennoch Tränen lachen und ernteten langanhaltenden Applaus. Zum Abschluss rappte das Duo sogar noch. Für Kurzweil sorgte auch das Musiker Trio Dirk Spratler (Gitarre), Stefan Kark (Kontrabass) und Sänger „Lu“ Schäfer. Mit Songs wie „Personal Jesus“, „Lust for Life“ oder „You can’t always get what you want“ rockten sie den Keller.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019