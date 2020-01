Baucontainer aufgebrochen

Lampertheim.Mehrere Baucontainer haben unbekannte Täter am Dienstagabend, 28. Januar, auf dem Gelände eines Angelsportvereins ins Visier genommen. Gegen 19 Uhr gelangten sie auf das Gelände im Küblinger Weg und brachen zunächst einen Baucontainer auf. Auch an einem weiteren Container sowie an zwei Bauwagen machten sich die Täter zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Innere. Ohne Beute mussten sie anschließend das Weite suchen. Die Polizei in Lampertheim prüft einen Zusammenhang mit einer gleichbelagerten Tat (wir haben berichtet). Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei der Ermittlungsgruppe zu melden. pol

