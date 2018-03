Anzeige

Lampertheim/Hofheim.Eine zusätzliche Offenlage erfordert der Bebauungsplan für den Bibliser Weg in Hofheim. Dort will die Deutsche Reihenhaus AG zwölf Reihenhäuser errichten, die baulich in drei Gruppen zusammengefasst werden. Das Areal liegt, wie sich inzwischen herausgestellt hat, auf einem früheren Merowinger Gräberfeld. Deshalb sind archäologische Untersuchungen erforderlich, wie Bauamtsmitarbeiterin Kerstin Weinbach im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss erläuterte. Ebenso müsse der Investor ein denkmalrechtliches Genehmigungsverfahren anstrengen. Weinbach berichtete ferner von Anwohnern, die mit Blick auf die Pläne von einer „Mietskaserne“ sprächen. Auch würden Verschattungen umliegender Häuser befürchtet. Nach Weinbachs Darstellungen genügen die Pläne der Reihenhaus AG jedoch den für ein solches Wohngebiet üblichen Festsetzungen. Das erneute Offenlegungsverfahren wurde im Ausschuss mit einer Enthaltung (Grüne) gebilligt. urs