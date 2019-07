Bauer Billau: Nitrat-Diskussion soll zu Dünge-Verzicht zwingen

Lampertheim.Willi Billau bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Kommt die Rede allerdings auf die vermeintlichen Unbilden, gegen die die Landwirtschaft zu ackern hat, ist es schlagartig vorbei mit der Gelassenheit. Der Nitrat-Gehalt im Grundwasser ist so ein Thema, ein ständig wiederkehrendes noch dazu. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie sagt wieder einmal, die Landwirtschaft sei der Hauptverursacher erhöhter Nitratwerte im Ried. Und Willi Billau, der Sprecher des Regionalbauernverbands Starkenburg, hält wie immer dagegen. Und er hat eine Theorie.

Nitrate bestehen aus Salzen, die in zu hohen Dosen gesundheitsschädlich sind. Sie entstehen, wenn der Stickstoff im Dünger beim Aufbringen mit Sauerstoff reagiert. Der obere Grenzwert im Grundwasser beträgt 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser. In der nebenstehenden Grafik kennzeichnen die roten Punkte die Stellen, an denen 50 und mehr Milligramm gemessen wurden. Blau steht für 7,5 und weniger Gramm und damit für sehr gute Wasserqualität. Es handelt sich hier um eine Karte des Hessischen Landesamts für Naturschutz mit Mittelwerten aus dem Jahr 2015.

Zweifel am Ergebnis

Er behaupte doch nicht, dass die Landwirtschaft kein Verursacher sei, allerdings sei sie mitnichten der Hauptverursacher, wie Naturschützer und Umweltbehörden das immer wieder darstellten, so Billau. „Schauen Sie sich doch die vielen blauen Punkte auf der Karte an. Das gesamte Ried hat beste Werte“, sagt er gegenüber dieser Zeitung.

Regelrecht zornig wird der Mann mit Blick auf den roten Punkt zwischen Bürstadt und Lampertheim: „Hier werden seit 30 Jahren über 180 Milligramm Nitrat pro Liter gemessen. In Luftlinie 500 Meter weiter sind wieder zwei Messbrunnen. Da ist nix. Dann kann die Überschreitung gleich nebenan doch unmöglich von den Bauern gemacht sein.“

Der Verbandssprecher hat seine eigene Erklärung: Der Brunnen, an dem die Überschreitung gemessen wird, befinde sich etwa in Höhe des ehemaligen Boxheimer Bahnübergangs. Das Wärterhäuschen sei im Zweiten Weltkrieg weggebombt worden. Es sei ein tiefer Krater zurückgeblieben, der im Laufe der Jahre mit Müll gefüllt worden wäre, so Billau. Und daher stamme die Nitratkonzentration.

Die Umweltbehörden seien bis heute nicht bereit gewesen, das zu untersuchen, lautet Billaus Vorwurf. Harald Krüger vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden widerspricht. Der Sachverhalt sei sehr wohl recherchiert und untersucht worden. Mit dem Ergebnis, dass die Landwirtschaft einen gehörigen Anteil am Nitrat-Aufkommen an dieser Stelle habe. Willi Billau will das nicht akzeptieren: „Ich nehme diese Messstelle nicht an. Das kann unmöglich allein von der Landwirtschaft kommen“, sagt er auf unsere Nachfrage.

Gemäß der Düngeverordnung müssen Landwirte ihre Düngung mit dem Nitrat-Treiber Stickstoff im Gebiet der Überschreitung weiträumig um 20 Prozent zurückfahren. Billau: „Das bedeutet für uns 20 Prozent weniger Ertrag in Kombination mit sinkender Qualität. Der Spinat etwa ist nicht mehr kräftig grün, sondern blassgrün.“

Funktionär Billau ist sich sicher, dass Umweltbehörden und Naturschützer die Nitratwerte nutzten, um die Landwirte zur Extensivierung, heißt zur umfassenden Reduzierung der Düngung, zu zwingen. Und genau damit will Billau sich nicht abfinden. Denn weniger intensives Wirtschaften verlange größere Anbauflächen. Diese würden im Ried nicht nur nicht zur Verfügung stehen. Der Bestand würde durch immer neue Baugebiete und Umgehungsstraßen noch reduziert, sagt Willi Billau, der seinen Hof mitten in Lampertheim betreibt.

Für ökologische Landwirtschaft sei gegenüber der intensiven die dreifache Fläche erforderlich. „Also kann das hier im Ried nicht funktionieren“, betont Bauer Billau. Mit Blick in die nahe Zukunft ergänzt er, dass allein die neue ICE-Trasse und die Erweiterung der A 67 200 000 Hektar Ausgleichfläche notwendig machten. Und die kämen natürlich zum Großteil von den Bauern.

Harald Rückert vom Landesamt für Naturschutz erklärt, die Landwirtschaft im Ried könne noch von Glück sagen. Dort herrschten nämlich weitgehend reduzierende Grundwasserverhältnisse vor. Das sind Böden, in denen beispielsweise Bakterien die Nitrate natürlich abbauen. „Deshalb die vielen blauen Punkte. Das muss aber nicht so bleiben“, so der Wissenschaftler. Und wenn die natürliche Nitrat-Reduzierung einmal nachlasse, dann zeigten sich erst die wahren Belastungen durch den Stickstoff im Dünger.

