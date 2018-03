Bauern fühlen sich zu Unrecht beschuldigt

Anzeige

Lampertheim.Der Großteil der 36 Mitglieder war zur jüngsten Versammlung der Ortsgruppe des Bauernverbands in den „Darmstädter Hof“ gekommen. In seinem Jahresbericht ging der Vorsitzende Gerd Knecht auf die unverändert aktuellen Probleme der Landwirtschaft mit der Umwelt sowie die schwindenden Existenzgrundlagen der bäuerlichen Betriebe ein.

Bitter beklagte er sich über die einseitigen Schuldzuweisungen bei den Rückständen im Grundwasser. Ihn würde interessieren, welche Rückstände in den Wassergräben hinter den Kläranlagen der Städte Bürstadt und Lampertheim zu finden seien. Diese Probleme wie auch die Verschmutzung durch Medikamente oder Pflanzenschutzmittel aus privatem Gebrauch würden bewusst von Medien und Politik nicht wahrgenommen. In der Silvesternacht werde mehr Feinstaub freigesetzt, als der Lkw-Verkehr im ganzen Jahr verursache, beklagt er die einseitige Betrachtungsweise vieler Umweltorganisationen. „Die Landwirtschaft besteht aus kleinen und mittleren Familienbetrieben, die sich nicht in dem Maße wehren können, wie es die großen Industriekonzerne tun“, beklagte Knecht.

Auch die Deichrückverlegung auf dem Biedensand findet nicht seine ungeteilte Zustimmung. Zukünftig werde es eher zu Überflutungen kommen, auch durch die neuen Schluten, so seine Vermutung. Eine weitere Belastung für die Landwirtschaft sieht er im Flächenverbrauch durch diverse Baumaßnahmen. Die Umfahrung Rosengarten, die ICE-Trasse sowie Neubaugebiete und Industrieansiedlungen verringerten immer mehr die landwirtschaftliche Nutzfläche. Die jetzigen Formen der Ausgleichsmaßnahmen seien überholt und müssten reformiert werden, forderte Knecht. Dieser Meinung schlossen sich in der anschließenden Diskussion zahlreiche Mitglieder an. Willi Billau stellte fest, dass auch die großen Umweltorganisationen die jetzigen Ausgleichmaßnahmen nicht mehr zeitgemäß fänden. Hinsichtlich der Grundwasserqualität sagte Billau, dass im Lampertheimer Bereich die Grenzwerte eingehalten würden. Nitraterhöhungen in der Nähe von Deponien oder Kläranlagen würden fälschlicherweise der Landwirtschaft angelastet.