Bauern protestieren gegen Klöckners Klimaschutz-Vorschläge

Lampertheim.Aus der Ferne sieht es so aus, als hätte sich da jemand große Mühe gemacht für sein Dankeschön an die unbekannte Julia. Wer sich dem Kreisel beim Lampertheimer Vogelpark aber nähert, erkennt, dass Julia mit Nachnamen Klöckner heißt und Bundeslandwirtschaftsministerin der CDU ist. Und es sich um einen mit einer großen Portion Zynismus gewürzten Protest hiesiger Bauern gegen das Berliner Agrarpaket handelt. Dieses haben Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) für den Klimaschutz geschnürt. Da es unter anderem das Verbot von Insektiziden in Landschaftsschutzgebieten vorsieht, fürchten die Bauern Existenzprobleme. Laut Verbandspräsident Willi Billau wären allein in Lampertheim 140 Hektar (1 Hektar = 10 000 Quadratmeter) betroffen, beispielsweise im Biedensand. Für ihn komme das einer Enteignung gleich, weil man die Äcker jetzt nicht einmal mehr verkaufen könne, sagte Billau. mas (Bild: mas)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019