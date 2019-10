Bauernmarkt bietet herbstliche Glücksgefühle

Lampertheim.Wer Kunst und Handgearbeitetes mag oder ein schönes Geschenk suchte, der war am Sonntag auf dem Bauernmarkt mit Kunsthandwerk in der Biedensandstraße richtig. Das ideale Ausflugswetter lockte Hunderte von Besuchern an. Und das nicht nur aus Lampertheim, sondern auch aus der Region.

„Wir sind das erste Mal hier und begeistert“, erklärte Margot Fischer. Die Odenwälderin war mit ihrer Tochter Claudia in die Spargelstadt gekommen. Nach der Stärkung mit Deftigem, das auf dem Kreuzhof von Edyta und Heinz Karb angeboten wurde, unternahmen die Odenwälder einen Bummel über den Kunsthandwerkermarkt.

Den schwungvollen und mitreißenden Auftakt lieferte die Trommelgruppe der Lampertheimer Landfrauen unter der Leitung von Pia Hardt. Die trommelnden Landfrauen in ihrer bunten Kleidung sorgten für einen attraktiven Rahmen, freute sich Bürgermeister Gottfried Störmer. Er wies zur Eröffnung darauf hin, dass der Markt sein zehnjähriges Bestehen feiere. Der Verwaltungschef dankte den Organisatorinnen Waltraud Ueberle, Rosi Schlesinger und Monika Holz. Außerdem sprach er den beteiligten Landwirten, der Familie Karb und Gerd Knecht, seinen Dank aus, da sie ihre Höfe zur Verfügung stellten. Auch den rund 30 Ausstellern mit ihrem vielfältigen Angebot zollte Störmer seine Anerkennung.

Regionale Produkte

Ob abwechslungsreiches künstlerisches Handwerk oder Lebensmittel wie Schwarzwälder Schinken, Honig und Gemüse: Der Bürgermeister würdigte die regionalen Produkte, da diese nur kurze Transportwege in Anspruch nähme und darum einen geringeren CO2-Ausstoß verursachten.

„Wir freuen uns über das herrliche Wetter“, strahlte Marktleiterin Waltraud Ueberle. Wegen des kleinen Jubiläums komme noch ein zusätzlicher Punkt aufs Programm: der Auftritt der Gruppe Kamohelo.

Besucher, die von Stand zu Stand flanierten, entdeckten ein breitgefächertes Angebot. Einige Kunsthandwerker stellten herbstlich geartete Handarbeit in bunten Farben aus. Irmgard Lipponer präsentierte Kränze aus Naturmaterialien. Jennifer Stollhof fertigte üppige florale Arrangements aus Heidekraut und essbaren Kürbissen. Victoria Karb ließ aus Zierkürbissen und Blüten Tischdekorationen entstehen. Monique Ossig stellte herbstliche Keramik her – beispielsweise Waldpilze, Kastanien oder Walnüsse.

Helmut Weiß ließ sich beim schöpferischen Arbeiten am Holz über die Schulter schauen. „Ich schnitze ein Familienwappen“, erklärte der Odenwälder. Marion Thiel bot ihre handgesiedeten Pflanzenölseifen an, wie etwa Espresso-Seife, die Küchengerüche von Händen vertreibe. Die Lampertheimerin machte eine kleine Seifenwerkstatt auf und leitete Kinder bei der Seifenherstellung an. Eine gemütliche Atmosphäre können die handgegossenen Kerzen von Christina Jutzi aus Worms zaubern. Ein behagliches Ambiente strahlt auch die große Glaslampe aus, produziert von Glas-Künstler Heinz Schader. Ebenfalls aus Biblis kam Andrea Reis. Der Umwelt zuliebe nähte sie kunterbunte Stofftaschen.

Motive aus Kieselsteinen

Bestaunt wurden auch die witzigen und nachdenklich machenden Bilder von Anita Hauck. Die Kunsthandwerkerin aus Worms-Heppenheim präsentierte ihre neuen Bilder, deren Motive mit Kieselsteinen dargestellt werden. Weil die kühle Jahreszeit vor der Tür steht, nähten Monika Wipfler und Martina Malejka Wärmekissen für Mensch und für Hund, um Muskelbeschwerden zu lindern. Rosi Schlesinger fertigte kleine Glückshäuschen an, die nicht nur hübsch aussahen, sondern in denen auch das Glück zu Hause ist, vermutete jedenfalls Interessentin Heide Marghella.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019