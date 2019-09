Bauernmarkt spricht alle Sinne an

Lampertheim.Gaskunst, Strickwaren aber auch handgefertigter Schmuck und Honig – das sind nur einige Beispiele für die Waren, die beim zehnten Lampertheimer Bauernmarkt mit Kunsthandwerk angeboten werden. Am Sonntag, 13. Oktober werden 30 Standbestücker in der Biedensandstraße abwechslungsreiches Handwerk und ansprechende Hobbykunst verkaufen.

Der Markt, auf dem Unikate aus Holz, Metall, Keramik, Stoff, Wolle, Glas und Stein zu finden sind, findet mittlerweile zum zehnten Mal statt. „Die Kombination von herbstlichen Ständen, Kunsthandwerk, Erlebniseinkauf und Gaumenfreuden machen den Bauernmarkt aus“, sagen die Organisatoren. Das sind Traudel Ueberle, Rosi Schlesinger und Monika Holz. Damit der Markt seinem Namen gerecht wird, sollen auch bäuerliche Produkte nicht zu kurzkommen.

Kürbissuppe und Streichelzoo

Der Veranstalter, der landwirtschaftliche Familienbetrieb Karb, wird für das leibliche Wohl sorgen und allerlei Schlemmereien anbieten. Edyta und Heinz Karb werden ihren Hof mit Zierkürbissen in verschiedenen Farben und Formen dekorativ schmücken. Essbare Verwandte der Feldfrüchte wandern in den Küchentopf und werden zu Kürbissuppe gekocht. Außerdem stehen Prager Schinken, Kammbraten und Gegrilltes auf dem Speiseplan. Zum „Schlemmerverwöhnprogramm“ gehört Neuer Wein. Weiterhin stehen verschiedene Gemüsesorten, wie Blumenkohl und Kartoffeln zum Verkauf. Im hinteren Teil des Bauernhofes wird es wieder einen Mini-Streichelzoo geben, um Kindern die Tierwelt näher zu bringen.

Am Kuchenwagen bieten in diesem Jahr Mitglieder des Wassersportvereins Lampertheim selbst gebackenen Süßigkeiten an. Der Verkauf soll dem Verein zugutekommen. Gerd Knecht, Besitzer eines gegenüberliegenden Bauernhofes stellt Platz für Aussteller zur Verfügung. „Unser Markt ist facettenreich und erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Mit etwa 2000 Besuchern hat er sich zum Besuchermagneten entwickelt“, sagt Marktleiter Ueberle.

Papierschmuck und Filzarbeiten

Nach der Eröffnung, 11 Uhr, durch Bürgermeister Gottfried Störmer, Spargelkönigin Alina-Sophie I. und der Trommelgruppe der Lampertheimer Landfrauen tritt um 13 Uhr die Gruppe Kamohelo auf, die Trommel- und Weltmusik mit afrikanischen und südamerikanischen Rhythmen anschlägt. Bei den Songs handelt es sich zum Teil um Eigenkompositionen. Neue Aussteller präsentierten auch diesmal ihr individuell gestaltetes Kunsthandwerk. Dazu gehört etwa Papierschmuck, genähte Kinderkleider und selbst angefertigte Dübelspiele.

Auch klassische Specksteinarbeiten, handgezogene Kerzen sowie Naturkränze und Drechselarbeiten sind auf dem Lampertheimer Bauernmarkt zu finden, wie die Veranstalter mitteilen.

Zu den zahlreichen Ausstellern aus Lampertheim gehört beispielsweise Rosi Schlesinger, sie fertigt kecke Kobolde und Filzarbeiten an. Martina Malejka und Monika Wipfler hingegen bieten Wärmeauflagen und Filztaschen an. Sibylle Diehl wiederum näht Hundeaccessoires. Claudia Meixner greift die aktuellen Trends der Saison auf und bietet Strickwaren an. Jennifer Stollhof werkelt wiederum beispielsweise mit Beton und Holz. Außerdem bietet der Lampertheimer Imker Gerhard Produkte aus seiner Imkerei an. Die Lampertheimerin Marion Thiel zeigt den Kindern beispielsweise, wie sich eine Seife selbst herzustellen lässt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019