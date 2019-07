Baugenossenschaft gibt auch Bienen ein Zuhause

Lampertheim.Die Baugenossenschaft Lampertheim will bei ihren Vorhaben künftig stärker die ökologischen Bedingungen in den Blick nehmen. Zwar sei es die eigentliche Aufgabe einer Baugenossenschaft, bezahlbare Wohnungen zu bauen und bereit zu stellen. Aber seit einiger Zeit rückten neben der Bautätigkeit auch weitere Aspekte in den Vordergrund der Arbeit, wie Wolfgang Klee vom Vorstand der Genossenschaft mitgeteilt hat.

So würde etwa die Bereiche Umweltschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit oder Artenvielfalt mit Blick auf das Insektensterben immer bedeutsamer. Auch die naturnahe Gestaltung rund um die neu entstehenden Wohngebäude mache dies erforderlich. Tatsächlich ist die 1946 gegründete Genossenschaft an einer Vielzahl von Bauprojekten beteiligt. „Allein in den Jahren 2019 und 2020 werden 46 Wohnungen in Lampertheim und den Ortsteilen erstellt“, heißt es in der Mitteilung.

Der Bestand der Baugenossenschaft umfasst mehr als 700 Wohnungen, zusätzlich werden mehrere Eigentümergemeinschaften mit über 200 Wohnungen und mehr als einem Dutzend Gewerbeeinheiten betreut. Um den ökologischen Anforderungen in der Gegenwart gerecht zu werden, lässt sich die Genossenschaft eigenen Angaben zufolge, von Fachleuten unterstützen. So setze man bei der Gestaltung von Neubauten und Grünanlagen auf die Expertise von außen. Als Vorzeigeprojekt nennt die Baugenossenschaft etwa die Außengestaltung am Heideweg 9.

Pflanzen verhindern Schäden

Die Anlage wurde von einem anerkannten Experten geplant, der berät beispielsweise auch eine Gärtnerei aus Lampertheim, die sich um die Bepflanzung kümmert. Bei der Bepflanzung des Areals müssten aufgrund der Hanglage besondere Bedingungen erfüllt sein. „Um Hangabspülung bei Starkregen zu verhindern, braucht es Pflanzen, deren Wurzelwerk dies verhindert“, heißt es dazu. Aus diesem Grund würde dieser Bereich mit Feldahorn, Säulenhainbuche, Pfeifenstrauch sowie Fingerstrauch und Weigelie bepflanzt. Auch Außenanlagen bei bereits bestehenden Wohnanlagen sollen in diesem Sinne überarbeitet werden, heißt es. Außerdem kämen zunehmend Pflanzen ins Spiel, die besonders gern von Insekten, wie etwa Wildbienen, Honigbienen, Hummeln und Schmetterlingen angeflogen werden.

Als besonders insektenfreundliche Stauden setzt die Baugenossenschaft auch bewährte Pflanzen wie etwa Schafgarbe, Herbstanemone, Kissenaster und Bergminze ein. Auch Glockenblume, Storchschnabel und Sonnenhut sollen künftig die gefährdeten Krabbeltiere anlocken.

Auch will die Genossenschaft Anwohner über eine sinnvolle Bepflanzung von Garten, Terrasse oder auch Balkon informieren. Dies sei sinnvoll, gerade mit Blick auf naturnahe und insektenfreundliche Gestaltung. wol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.07.2019