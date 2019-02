Bauhof bleibt in Lampertheimer Hand

Lampertheim.Wo soll der Lampertheimer Bauhof hin? Diese Frage beschäftigt Verwaltung und Politik mit zunehmender Dringlichkeit. Denn die Hallen auf dem Gelände an der Industriestraße weisen Schäden auf, die den weiteren Betrieb nicht mehr erlauben. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung brachte die CDU einen Antrag ein, der mit der Option spielte, eine gemeinsame Lösung mit Bürstadt zu suchen.

Wie berichtet, wollen die Christdemokraten beider Kommunen prüfen, ob sich das Gelände der ehemaligen Biogasanlage im Nachbarort für den Betrieb eines gemeinsamen Bauhofs eigne. Ziel müsse es sein, so der Lampertheimer CDU-Fraktionschef Edwin Stöwesand, den bisherigen Standort schnellstmöglich zu verlassen.

Ein „sehr verlockender“ Vorschlag, wie Bürgermeister Gottfried Störmer in seinem Statement zugab – allerdings nur auf den ersten Blick. Um ihn zu prüfen, bedürfe es genügend Zeit. „Zeit, die wir nicht haben“, bekräftigte Störmer mit Blick auf den maroden Zustand des Bauhofs. Eine Halle sei bereits aus dem Betrieb genommen worden, eine zweite weise ebenso erhebliche Setzrisse auf. Obendrein hielt der Bürgermeister von einer Herauslösung des Bauhofs aus der Verwaltung im Zuge einer interkommunalen Lösung nicht viel.

In der darauffolgenden Debatte teilte SPD-Fraktionsmitglied Fritz Götz Störmers Auffassung. Auch er drängte auf eine baldige Entscheidung. Zugleich sah Götz im Umzug des Bauhofs auf das Gelände von Energieried – der Versorger zieht auf das Gewerbegebiet an der Wormser Landstraße um – die am ehesten zu realisierende Option. Einen Standort in dem Gewerbegebiet hielt Götz mit Blick auf die hohen Kosten – er sprach von acht Millionen Euro – und der logistisch ungünstigen Lage nicht für ideal. Götz bewertete ein interkommunales Vorgehen mit Blick auf den Verlust an Entscheidungskompetenz ebenso skeptisch. In diesem Fall würde ein Kernbereich mit rund 80 Mitarbeitern aus der Verwaltung herausgeschnitten – „und wir hätten dann nichts mehr zu sagen“, skizzierte der Sozialdemokrat das mögliche Szenario. Unterdessen mahnte auch Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel, weitere Verzögerungen bei der Entscheidung über den Bauhof-Standort nicht zu riskieren und im Sinne der Arbeitssicherheit und der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter einen baldigen Beschluss zu fällen.

Eine hohe Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern erkannte auch FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck. Seine Fraktionskollegin Stefanie Teufel ging bei einem Umzug des Bauhofs aufs Energieried-Gelände von ähnlich hohen Kosten aus wie bei einer interkommunalen Lösung. Allerdings bestünde bei einem Verbleib in Lampertheim die Möglichkeit, das bisherige Bauhofgelände weiter zu nutzen.

Dagegen stellte CDU-Fraktionsmitglied mit Blick auf die bisherigen Standortoptionen – Umzug aufs Energieried-Gelände beziehungsweise ins Gewerbegebiet – die Frage: „Wie bezahlen wir das?“ Außerdem sprächen alle von den Vorzügen der interkommunalen Zusammenarbeit – „und keiner macht sie“, so Korb, der die „Kirchturmpolitik“ seiner Parlamentskollegen rügte.

Die CDU habe ihren Antrag „mit gutem Grund“ gestellt. Finanzielle Zwänge würden die Kommunen künftig zu Zusammenschlüssen zwingen. Korb ging davon aus, dass eine Standortsuche in Eigenregie die Stadt teurer komme als eine gemeinsame Lösung mit Bürstadt. Er appellierte an die Stadtverordneten, das Thema „ideologisch zu entfrachten“ und den Antrag seiner Fraktion sachlich zu prüfen. Umsonst: Der Antrag der CDU wurde mit den Gegenstimmen von SPD, FDP und Grünen abgelehnt. urs

