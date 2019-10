Bauhof hat Priorität

Lampertheim.Die Schaffung eines neuen Standorts für den Lampertheimer Bauhof bezeichnete SPD-Fraktionschef Marius Schmidt in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses als „kommunalpolitischen Schwerpunkt der nächsten Jahre“. Er reagierte damit auf eine Mitteilungsvorlage der Verwaltung auf der Grundlage von Beratungen im Arbeitskreis Bauhof.

Demnach sind derzeit drei Optionen im Gespräch: das Grundstück im Bereich zwischen Industrie- und Neuschloßstraße (neben dem Schnellimbiss), ein Grundstück am Waldfriedhof beziehungsweise im Bereich Bauhof-/Klärwerkstraße. Damit scheiden andere Alternativen wie eine Ansiedlung im Gewerbegebiet Oberlache West, die Sanierung der bestehenden Gebäude oder die Entwicklung eines gemeinsamen Standorts mit Bürstadt aus. Ein Fachbüro soll im November Ergebnisse über die technische und rechtliche Eignung der infrage kommenden Optionen vorstellen.

FDP gegen Erbpacht

Marius Schmidt unterstrich die Position der sozialliberalen Koalition zugunsten eines neuen Standorts auf dem bisherigen Gelände von Energieried (der Versorger zieht 2020 in das Gewerbegebiet Wormser Landstraße), unter Einbeziehung einer an der Industriestraße liegenden Fläche, die bereits vom Bauhof genutzt wird. Nach Auffassung von FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel soll die Stadt die hierfür nötigen Flächen erwerben, statt sie in Erbpacht zu nehmen. CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb bedauerte unterdessen, dass eine interkommunale Zusammenarbeit in Sachen Bauhof-Standort nicht ernsthaft geprüft worden sei. Nach Auffassung der Verwaltung war hierfür unter anderem die Zeit zu knapp. urs

