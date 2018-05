Anzeige

Lampertheim.Der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Mai, 19 Uhr, mit einem neuen Standort für die Technischen Betriebsdienste – womöglich aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie Stadtsprecher Christian Pfeiffer bestätigt. Tischvorlage sei ein Gutachten über Standortalternativen. Wie berichtet, haben Bodenabsenkungen auf dem heutigen Bauhof-Gelände an der Industriestraße zu Gebäudeschäden geführt. Daraufhin wurde nach einer Debatte im Haupt- und Finanzausschuss ein Gutachter mit der Prüfung von Standortalternativen beauftragt.

Im weiteren Verlauf war auch das Gelände von Energieried als Option für einen Umzug der Technischen Betriebsdienste ins Gespräch gebracht geworden. Der Versorger will seinen Standort aus Platzgründen ins Gewerbegebiet Wormser Landstraße verlegen. Für einen möglichen neuen Standort des Bauhofs war ebenfalls ein Grundstück im Gewerbegebiet ins Kalkül gezogen worden.

Die Ausschussmitglieder befassen sich ferner mit einem Bericht des Fachdienstes Umwelt der Lampertheimer Stadtverwaltung über den Biotopverbund. Darin wird unter anderem eine ausreichende Begrünung von Grundstücken durch private Eigentümer bemängelt. urs