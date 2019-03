Baum stürzt auf Straße

Lampertheim.Sturmtief „Bennet“ hat sich am gestrigen Rosenmontag auch in Lampertheim bemerkbar gemacht. Im nördlichen Industriegebiet in der Straße Am Kechlersbrunnen wurde am Vormittag ein Baum entwurzelt. Da der umgestürzte Baum die halbe Fahrbahn blockierte, rückte die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und einer Kettensäge an. Laut Einsatzleiter Klaus Reiber war das Verkehrshindernis „nach rund 20 Minuten beseitigt“ und die Straße war für Fahrzeuge wieder passierbar. lex

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.03.2019