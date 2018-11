Baumann macht den Unterschied

Hüttenfeld.Nach dem Desaster in der vergangenen Woche, beide Mannschaften mussten eine Niederlage einstecken, gelang in dieser Woche ein Doppelsieg. Sowohl die erste als auch die zweite Luftpistolenmannschaft der SG Hüttenfeld konnte ihrem Konto zwei Siegpunkte hinzufügen.

Die erste Mannschaft trat in Bürstadt an. Obwohl gegen den Tabellenletzten ein Sieg fest eingeplant war, wurde es zum Ende des Wettkampfs hin doch noch sehr spannend. Daniel Wallisch musste sich nämlich krankheitsbedingt mit 327 Ringen zufriedengeben. Das waren rund 20 Ringe weniger als erwartet. Zusätzlich beendete Freddy Ehret seinen Wettkampf auch mit eher schwachen 336 Ringen, da in der dritten Serie seine Motivation nachgelassen hatte. Nach Serien von 86 und 89 Ringen traf er dann nur noch 80 und 81 Ringe. Helmut Günther erzielte mit 350 Ringen ein durchschnittliches Ergebnis. Mannschaftsführer Willy Baumann avancierte schließlich zum Matchwinner, nachdem er 361 Ringe, persönliche Saisonbestleistung, aufzuweisen hatte.

Für Bürstadts Team traf Jens Stockmann am meisten: Er steuerte 356 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei. Gefolgt von Mannschaftsführer Heinz Hartmann, der 354 Ringe einbuchen konnte. Roland Lurg erzielte 334 Ringe und Adalbert Gleich brachte es auf 324 Ringe. In der Addition ergaben sich damit 1368 Ringe für Bürstadt und 1374 Ringe für Hüttenfelds erste. Mit einem knappen Sieg konnten daher die Gäste aus Hüttenfeld die beiden Siegpunkte einkassieren.

Zweite Garnitur souverän

Zu Gast beim SV „Hubertus“ Mörlenbach erledigte die zweite Mannschaft ihre Aufgaben noch besser. Mit einem deutlichen 1369:1343-Sieg konnte das Team die beiden Punkte aus dem Odenwald mit nach Hause nehmen. Wie so oft in diesem Team, waren es die Damen, die die Grundlage für den Sieg legten: Karina Hahl erzielte 352 Ringe, gefolgt von Tanja Reich mit 351 Ringen. Sascha Hahl traf 339 Ringe und Walter Dörr 327 Ringe. Bester Schütze der Gastgeber wurde Thomas Prössdorf mit 344 Ringen. Mannschaftskollege Norbert Müller hatte 339 Ringe, Michael Manns 332 Ringe und Daniel Stahl 328 Ringe. Mit diesem Sieg sollten die Hüttenfelder in der Tabelle einen deutlichen Sprung nach oben gemacht haben.

Für die Luftpistolenschützen geht es am 11. Dezember weiter. An diesem Abend sind die Schützen der ersten Mannschaft beim SV Reichenbach zu Gast. Am 12. Dezember fährt die zweite Luftpistolenmannschaft zum SV Siedelsbrunn, der bisher punktlos auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Am kommenden Sonntag, 2. Dezember, lädt die Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld wieder zum traditionellen Nikolausschießen auf ihrem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ ein. Nachdem bereits am ersten Tag des in diesem Jahr zum 17. Mal ausgerichteten Nikolausschießens viele Gäste teilgenommen haben, hoffen die Aktiven auch an diesem Tag auf großen Andrang. Neben der sportlichen Betätigung können sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen im Sportheim von der Anstrengung erholen. Die Sportschützen der SGH hoffen, mit ihrer Aktion neue Schützen zu gewinnen und bei den Gästen das ein oder andere Talent entdecken zu können.

