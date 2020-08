Baumriesen als Helfer der Fährleute

Rosengarten.Die Blätter rauschen im Wind, der vom Wasser herüberweht. Die Natur wirkt friedlich, weiß nichts von den Sorgen der Menschen derzeit. Dabei ist sie eng mit deren Geschichte verknüpft. Davon zeugen etwa zwei Platanen an der Nibelungenbrücke. Sie gehören zu den 152 Naturdenkmalen im Kreis Bergstraße. Drei davon befinden sich im Lampertheimer Stadtteil Rosengarten.

Naturdenkmale sind Felsen, einzelne Bäume, Höhlen oder kleine Flächen wie eine Wiese. „Sie müssen von besonderer Seltenheit und Schönheit sein oder beispielsweise aus landeskundlichen Gründen interessant erscheinen. Dann können sie unter Naturschutz gestellt werden“, erklärt Kreisbeigeordneter Karsten Krug, der an der Bergstraße unter anderem für den Bereich Umwelt zuständig ist.

Die beiden Platanen in Rosengarten stehen am Rheinufer jeweils auf einem kleinen Erdhügel. Spaziergänger finden die Bäume, wenn sie den Schotterweg hinter dem ehemaligen Campingplatz zum Fluss hinuntergehen. Die Platanen überraschen dort nicht nur durch ihren besonders mächtigen Wuchs – misst der Stammumfang der einen doch knapp über sechs, der der anderen fast sieben Meter. „Die Bäume sind auch trotz ihres hohen Alters ungewöhnlich vital“, betont Hermann Joachim von der Unteren Naturschutzbehörde im Gespräch mit dieser Redaktion. Das beweisen die weit ausladenden Kronen (Durchmesser 41 und 43 Meter) der beiden etwa 25 Meter hohen Baumriesen.

Historische Bedeutung

Gepflanzt wurden sie wohl um das Jahr 1870. „Die mächtigen Platanen dienten früher als Fährbäume“, erläutert der Experte. Als Pendant zu ihnen standen am Wormser Ufer ebenfalls zwei Fährbäume, die es allerdings inzwischen nicht mehr gibt. „An ihnen waren Seile befestigt, mit denen Fähren über den Fluss gezogen wurden“, so Joachim. Das funktionierte in etwa so: Die Wasserfahrzeuge ohne eigenen Antrieb nutzten die Fließgeschwindigkeit des Rheins und die Position der Anlegestellen auf gleicher Höhe zu beiden Seiten des Flusses. Die sogenannten Fährbaumfähren mussten die Betreiber nach dem Ablegen ein kurzes Stück mit Stangen stromaufwärts abstoßen und dann drehen. Durch das richtige Einstellen des Steuerruders bewegte sich die Fähre schließlich von selbst leicht schräg zum gegenüberliegenden Ufer.

„Genau solche besonderen Geschichten können den Wert eines Naturdenkmals ausmachen“, sagt Karsten Krug. Im Gegensatz zu den Naturschutzgebieten, die ganze Ökosysteme bewahren sollen, führen die Naturdenkmale durch ihre Einzigartigkeit auch Laien direkt vor Augen, warum Umweltschutz so wichtig ist.

Und warum gibt es in Rosengarten gleich drei Naturdenkmale – neben den Fährbäumen eine Feldulme und eine Schwarzpappel-Allee – während in den anderen Lampertheimer Stadtteilen nicht ein einziges zu finden ist? „Das muss nicht für alle Zeit so bleiben“, meint der Kreisbeigeordnete und lacht. Denn die Liste an Naturdenkmalen wird immer wieder ergänzt.

Zahlreiche Neuaufnahmen

Die jüngste Verordnung dazu stammt aus dem Jahr 2011. Damals habe es schon zahlreiche Neuaufnahmen gegeben, so Krug.

Was als Naturdenkmal ausgewiesen wird, entscheiden die Fachleute der Unteren Naturschutzbehörde. „Anregungen“, betont der Umweltdezernet, „nehmen wir aber gerne auf.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020