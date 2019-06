Baustellen in Hofheim

Hofheim.Wegen Baumaßnahmen kommt es Anfang der Sommerferien in Hofheim zu Verkehrseinschränkungen, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit folgenden Einschränkungen muss gerechnet werden:

Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Rathenaustraße: Der Kreuzungsbereich wird in der Zeit vom 1. bis 5. Juli für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung ist über die Steffanstraße – Kirchstraße – Erzbergerstraße – Rathenaustraße – Schillerstraße – Bensheimer Straße und in umgekehrter Richtung ausgeschildert. Um den Verkehrsfluss zu optimieren, werden in den genannten Straßen beidseitige absolute Haltverbotszonen eingerichtet. Aufgrund der parallel verlaufenden Vollsperrung des Bahnübergangs in der Bahnhofstraße wird es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen insbesondere durch Lkw kommen, die die Firmen im östlichen Gewerbegebiet andienen müssen. Grund der Maßnahme sind Asphaltarbeiten.

Bahnhofstraße (Höhe Firma Heess): In der Zeit vom 1. bis 5. Juli wird die Bahnhofstraße auf Höhe der Geschwindigkeitsmessanlage gegenüber der Firma Heess in Fahrtrichtung Wehrzollhaus halbseitig gesperrt. Grund der Maßnahme sind ebenfalls Asphaltarbeiten.

Backhausstraße/Bahnhofstraße: In der Zeit vom 1. bis 19. Juli wird die Backhausstraße ab dem Neubau an der Raiffeisenbank bis zum Eingang in den Eckpark in der Bahnhofstraße halbseitig gesperrt. Die Verkehrsführung wird durch Ampelschaltung geregelt. Grund der Maßnahme ist die Verlegung von Versorgungsleitungen für den Neubau an der Raiffeisenbank.

Die Bushaltestellen „Heess“ sowie „Steffanstraße“ werden vom 28. Juni, ab 13 Uhr, bis 5. Juli nicht angefahren. Die nächstgelegene Haltestelle befindet sich am Bahnhof. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass derartige Arbeiten an stark frequentierten Hauptverkehrsstrecken mit Busverkehr nur während der schulfreien Tage möglich seien. Auch seien die Betriebsferien der ausführenden Firmen bei der Planung zu berücksichtigen gewesen. red

