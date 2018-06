Anzeige

Lampertheim.Kurz vor den Sommerferien können alle Eltern von künftigen Erstklässlern aufatmen, die in den letzten Wochen vielleicht gebangt haben, ob ihr Kind an seiner Schule einen Betreuungsplatz bekommt. Wie schon berichtet, ist der Bedarf sowohl an der Schillerschule als auch an der Pestalozzischule im kommenden Schuljahr deutlich größer als bisher. Deswegen hatten sich im Frühjahr beide Schulen beziehungsweise die Trägervereine der Betreuung um eine Erweiterung ihres Angebots bemüht.

An der Schillerschule wird der Viernheimer Verein Lernmobil als Träger eine vierte Gruppe einrichten und künftig 100 statt bisher 75 Kinder betreuen. Der Kreis habe die Finanzierung zugesagt, und personell sei der Verein so gut ausgestattet, dass er die zusätzlichen Aufgaben stemmen könne, sagte Gerd Baltes, Geschäftsführer des Vereins, auf Anfrage. Auch die Stadt steuere 10 000 Euro Zuschuss pro Schuljahr bei – wie allen Schülerbetreuungsgruppen. Räumlich sei die Erweiterung kein Problem, man arbeite sehr gut mit der Schulleitung zusammen, so Baltes. Rektorin Annette Wunder-Schönung ist „sehr froh, dass alles geklappt hat“ und kein Kind mehr auf einer Warteliste stehen müsse. Lediglich die Versorgung mit Mittagessen werde in der Organisation nun etwas anspruchsvoller, so Baltes. Dieses Problem werde sich vermutlich dann lösen, wenn die Schillerschule – wie beantragt – im Schuljahr 2020/21 dem vom Land Hessen finanzierten Pakt für den Nachmittag beitritt und dann auch eine eigene Mensa braucht.

Lernmobil übernimmt mit dem neuen Schuljahr 2018/19 auch die Trägerschaft an der Hofheimer Nibelungenschule. Hier ist nämlich ebenfalls ein Ausbau nötig. Der Elternverein, der die Betreuung von 25 Kindern bisher ehrenamtlich organisiert hat, hatte rechtzeitig erklärt, dass er mehr nicht stemmen kann, und die Aufgabe an den Kreis als Schulträger zurückgegeben. Der ist mit Lernmobil einig geworden, so dass in Hofheim nun 50 Kinder betreut werden können.