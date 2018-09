Befreundete Chöre jubeln mit

Lampertheim.Was konnte es Schöneres geben, als die Feiern zum 125. Jubiläum des MGV Sängerbund-Sängerrose mit einem großen Freundschaftssingen zu begehen. Am Samstagmittag hatte der Jubelverein befreundete Gesangsvereine und alle Freunde des Gesangs in die Hans-Pfeiffer-Halle eingeladen, um mit einem Festival der Chormusik, einen Schlusspunkt hinter die Jubiläumsfeierlichkeiten zu setzen.

Mit großer Resonanz hatte der Verein durchaus gerechnet; aber vom Andrang des Publikums war man dann doch überrascht. Schon nach kurzer Zeit musste das Helferteam weitere Tische und Stühle aufstellen, um allen Besuchern einen Platz anbieten zu können. 25 Chöre mit 450 Sängern waren der Einladung gefolgt. Die Hofheimer Vereine Sängervereinigung 07/20 unter ihrem Chorleiter Gerhard Knapp und Sängerquartett Liederkranz mit seinem Dirigenten Horst Retzbach eröffneten mit ihren Liedbeiträgen das Freundschaftssingen, und so erklang schwungvoll „Schuld ist nur der Bossa Nova“ oder etwas getragener „Das Tal in den Bergen“.

Ausgedientes Volkslied

Sängerbundchef Rainer Müller und Christian Stautz überreichten den Vereinsvorsitzenden des jeweils vortragenden Chores als Dank sowohl das Jubiläumsheft als auch eine Plastik als Erinnerung an den denkwürdigen Tag. Lieddarbietungen von Vereinen aus Bürstadt, Bobstadt, Hüttenfeld, Sandhofen oder Biblis folgten, wobei eine Tendenz klar erkennbar war: Das alte Volkslied hat weiter an Boden verloren. Bevorzugt hatten die Chöre Melodien aus der Schlagerwelt ab den 1930er Jahren beziehungsweise Operettenklänge gewählt.

Lampertheim vertraten der MGV 1840, der mit vier Chören unter Elisabeth Seidl antrat. Ob der Männerchor mit dem Schlager „Wochenend und Sonnenschein“ oder der gemischte Chor mit der musikalischen Humoreske „Der Frosch im Hals“: Alle Chöre demonstrierten ein hohes musikalisches Niveau. Der Chor Joyful zeigte mit „Sweet dreams“ auch Bewegungselemente. Zum Schluss nahmen 95 Sängerinnen und Sänger des MGV 1840 Aufstellung, um mit der Ascot Gavotte aus „My fair Lady“ dem Jubiläumsverein zu gratulieren. Auch der Frauenchor Chorisma überzeugte das Publikum mit seinen Vorträgen.

Sechs Stunden Gesang

Die Pausen wurden genutzt, um sich in der Wandelhalle bei Kaffee und Kuchen oder am Wurststand außerhalb zu stärken. In der Halle ging es währenddessen musikalisch weiter, wobei der Liederkranz Viernheim unter Edith Schmitt mit dem „Räuberlied“ von Franz Schubert oder den „Tagen der Liebe“ von Pappert erfreute. Nach sechs Stunden Chorgesang setzte Frank Aiglstorfer, der auch Dirigent des Sängerbund-Sängerrose ist, mit seinen Chören aus Kirchheim, Bobenheim und Offstein den Schlussakzent. Während der Liederkranz Offstein die Schlagerwelt besang, waren die folgenden Chöre „Gospel goes Pop“, „Mundwerk“ oder „Sing a pur“ mehr der modernen Performance zugewandt.

„Ich wollte nie erwachsen sein“ oder „For the longest time“ erklangen, ehe sich zum Abschluss alle Chöre vor der Bühne vereinigten. „The Rose“ hatte Aiglstorfer, sozusagen als Gratulationsblumenstrauß ausgewählt, und so erklang von über 100 Sängern eindrucksvoll das be- kannte Lied von Bette Midler. Es war ein grandioser Abschluss eines denkwürdigen Freundschaftssingens, stellte Rainer Müller am Ende fest und bedankte sich bei allen Akteuren.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.09.2018